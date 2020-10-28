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Очевидец интимного осмотра туристок поделилась ужасом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Очевидец интимного осмотра туристок поделилась ужасом
Фото: РИА Новости
Пожилая женщина стала свидетельницей принудительного интимного осмотра туристок в аэропорту Дохи. Своими наблюдениями австралийка поделилась с изданием RNZ.
73-летняя Франсес Ингрэм рассказала, что когда ее вместе с другими женщинами попросили выйти из самолета, она решила, что его захватили террористы и сильно испугалась. Позже ее окружили полицейские, а затем приехала бригада скорой помощи:

«Мне было очень страшно. Мое сердце ушло в пятки. А потом одна из сотрудниц сказала мне, что в аэропорту нашли брошенного новорожденного и теперь всем нам предстоит пройти гинекологическое обследование».

Пожилую женщину не стали осматривать, поскольку, очевидно, она не могла быть только что родившей женщиной. По словам пенсионерки, она была в ужасе и ярости, когда узнала, что других представительниц ее пола принудили к интимному осмотру.
28 октября власти Катара выразили сожаление из-за принудительного гинекологического осмотра туристок в аэропорте столицы страны Дохе и извинились за случившееся.
Инцидент произошел в начале октября в международной авиагавани Хамад. Младенец был обнаружен в мусорном баке, завернутым в полиэтиленовый пакет и прикрытым мусором.
Ранее «Рамблер» писал о том, что откровенный танец стюардессы смутил пользователей.
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