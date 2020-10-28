Стюардесса частного самолета станцевала на камеру в провокационном наряде и смутила подписчиков. Видеоролик девушка опубликовала в своем аккаунте в TikTok.

На кадрах стюардесса по имени Молли динамично двигается под песню Pretty Savage группы Blackpink в рваных джинсах, оголяющих ее ноги, и разодранном топе, из-под которого торчит бюстгальтер. Сначала девушка ритмично вращает головой в такт музыке, а после машет руками.

Однако задорный танец впечатлил далеко не всех. Некоторые сочли его и наряд бортпроводницы странным:

«Хм, а что с твоими штанами?», «Ну и джинсы, что с ними произошло?», «Какой странный танец», «Разве стюардессам разрешается красить волосы?».

Однако нашлись и те, кто поддержал Молли: