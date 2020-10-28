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Танец стюардессы в вызывающем наряде смутил пользователей 

Мира Маркина 3 часа назад
Стюардесса частного самолета станцевала на камеру в провокационном наряде и смутила подписчиков. Видеоролик девушка опубликовала в своем аккаунте в TikTok.
На кадрах стюардесса по имени Молли динамично двигается под песню Pretty Savage группы Blackpink в рваных джинсах, оголяющих ее ноги, и разодранном топе, из-под которого торчит бюстгальтер. Сначала девушка ритмично вращает головой в такт музыке, а после машет руками.
Однако задорный танец впечатлил далеко не всех. Некоторые сочли его и наряд бортпроводницы странным:

«Хм, а что с твоими штанами?», «Ну и джинсы, что с ними произошло?», «Какой странный танец», «Разве стюардессам разрешается красить волосы?».

Однако нашлись и те, кто поддержал Молли:

«Вау, ты отлично двигаешься», «Продолжай в том же духе! Так держать, Молли», «Как же мне нравится твоя фигура».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о стюардессах России, к которым мечтают попасть на рейс.
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Новости путешествий , Видео
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