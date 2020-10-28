«Постоянно орут»: доминиканцы о россиянах

Местные жители Доминиканской Республики описали поведение российских туристов на курорте. Мнением иностранцев поделилась путешественница в блоге «Доминикана с Alexdominicacna» на платформе «Яндекс.Дзен».

Из-за большого потока российских туристов, доминиканцы уже давно «сложили определенный стереотип нашего туриста». В первую очередь то, как россияне разговаривают, а именно постоянно орут и ругаются:

«Так кажется доминиканцам, когда мы просто разговариваем. Да, чего говорить? Эмоции у нас точно тропические».

Местные жители также отметили, что российские женщины очень красивые и совершенно недоступные, а мужчины — болезненно ревнивые и вспыльчивые.

Еще доминиканцы уверены, что россияне не умеют давать чаевые и к тому же много пьют:

«Доминиканцы это знают, но относятся к этому лояльно. Пусть туристы отрываются. А наш человек точно ром пить не умеет, поглощает коктейль с ромом и кока-колой быстро и много, а потом запивает холодным пивом».