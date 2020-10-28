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Желающим попасть на Бали раскрыли лазейку на время пандемии 

Мира Маркина 53 минуты назад
Гендиректор офиса TEZ TOUR в Таиланде Андрей Снетков в беседе с TourDom.ru раскрыл способ, как попасть на закрытый для туристов Бали в условиях пандемии.
По словам эксперта, путешественники, желающие перезимовать на острове, могут попасть туда по электронной бизнес-визе — такой документ оформляют все, кто приезжает в страну с деловыми целями. Допустимый срок пребывания — 60 дней. В дальнейшем он может быть четырежды продлен на 30 суток.
Однако у данной поездки могут быть свои риски:

"Заявленная цель визита — бизнес-поездка — не совпадает с фактической. Если это каким-либо образом будет выявлено, путешественника могут ждать неприятные последствия, вплоть до депортации из страны".

Чтобы подать заявление на такую визу, необходимо сделать копию загранпаспорта, тест на коронавирус, переведенная на английский язык справка от врача о состоянии здоровья, страховой полис с полным покрытием на случай лечения от COVID-19, а также гарантийное письмо о готовности пройти карантин, если по прибытии будут выявлены симптомы заболевания.
Попасть на Бали из Москвы в данный момент можно лишь рейсами зарубежных авиакомпаний с несколькими пересадками.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что турист рассказал об ужесточении мер в самолетах.
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Новости путешествий , Видео , Андрей Снетков
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