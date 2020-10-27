Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶

«Если не наденете маску, снимем с рейса»: турист рассказал про ужесточение мер в самолетах 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Путешественник из России Сергей Анашкевич рассказал, что в самолетах сильно ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса. Еще месяц назад во время его полета в Сочи бортпроводники не обращали внимание на несоблюдающих правила пассажиров. Теперь же им грозят снятием с рейса. Об этом турист написал в своем блоге TravelManiac.
Как выяснил "Рамблер", путешественник летел из Москвы во Владивосток. По его словам, представители авиакомпании не пускали в самолет людей без масок:

"На входе стоит плотный кордон из стюардесс, которые теперь не только проверяют посадочный и подсказывают с местом, но и контролируют, чтобы пассажир был в маске. Мало того, «подобородочников» или «наротников» просят надеть маску на лицо полностью".

Более строго стали следить за наличием средств индивидуальной защиты и на борту. Если пассажиры начинали спорить и настаивать на бесполезности масок, с ними не церемонились:

"Стюардессы отвечают коротко и жестко:

— Наденьте пожалуйста маску! Это обязательное требование.

— Послуууушайте, девушка…

— Мужчина! Если не наденете маску, уговаривать Вас больше не будем, просто снимем с рейса. Решайте сами".

Сергей Анашкевич добавил, что во время полета бортпроводники периодически проходили по рядам и проверяли наличие масок. Снимать их разрешали только во время перекуса.
Комментарии 2
Отдых в России , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сына Сафронова заклинило в туалете в аэропорту
Сына Сафронова заклинило в туалете в аэропорту
Стюардесса объяснила, что делать при заложенных ушах
Стюардесса объяснила, что делать при заложенных ушах
Россиянка разнесла хамский кавказский курорт
Россиянка разнесла хамский кавказский курорт
Видео
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
00:22
«Аэрофлот» разрешил возвращать билеты бесплатно
Новости путешествий
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Где нужно искать Атлантиду
06:09
Где нужно искать Атлантиду
Новости путешествий
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
10:20
Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса
Новости путешествий
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
06:38
Мистические и пугающие заброшенные уголки России
Новости путешествий Отдых в России
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
«Если не наденете маску, снимем с рейса»
03:27
«Если не наденете маску, снимем с рейса»
Отдых в России
Самые большие города-призраки Земли
11:41
Самые большие города-призраки Земли
Новости путешествий
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
12:01
Места, где нужно побывать всем опытным туристам
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение