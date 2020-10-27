«Если не наденете маску, снимем с рейса»

Путешественник из России Сергей Анашкевич рассказал, что в самолетах сильно ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса. Еще месяц назад во время его полета в Сочи бортпроводники не обращали внимание на несоблюдающих правила пассажиров. Теперь же им грозят снятием с рейса. Об этом турист написал в своем блоге TravelManiac.

Как выяснил "Рамблер", путешественник летел из Москвы во Владивосток. По его словам, представители авиакомпании не пускали в самолет людей без масок:

"На входе стоит плотный кордон из стюардесс, которые теперь не только проверяют посадочный и подсказывают с местом, но и контролируют, чтобы пассажир был в маске. Мало того, «подобородочников» или «наротников» просят надеть маску на лицо полностью".

Более строго стали следить за наличием средств индивидуальной защиты и на борту. Если пассажиры начинали спорить и настаивать на бесполезности масок, с ними не церемонились:

"Стюардессы отвечают коротко и жестко:

— Наденьте пожалуйста маску! Это обязательное требование.

— Послуууушайте, девушка…

— Мужчина! Если не наденете маску, уговаривать Вас больше не будем, просто снимем с рейса. Решайте сами".

Сергей Анашкевич добавил, что во время полета бортпроводники периодически проходили по рядам и проверяли наличие масок. Снимать их разрешали только во время перекуса.