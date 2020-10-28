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Раскрыта самая часто пропадающая вещь в самолете 

Мира Маркина 3 часа назад
Раскрыта самая часто пропадающая вещь в самолете
Фото: depositphotos.com
Сотрудница американской авиакомпании Virgin Atlantic, имеющая 16-летний опыт работы, назвала вещь, которую чаще всего теряют пассажиры на борту самолета. Об этом Кэти Джонсон рассказала в официальном Instagram-аккаунте перевозчика.
По словам Джонсон, в скором времени она станет "настоящим экспертом" по поиску наушников AirPods в салоне воздушных судов. Из-за маленького размера они часто выпадают из ушей пассажиров, после чего оказываются в складках и щелях между кресел.
Согласно статистике, есть 10 предметов, которые туристы чаще всего теряют на рейсах, в числе которых iPod, мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы гардероба, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии.
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