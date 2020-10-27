Названы самые опасные предметы в ручной клади

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Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм рассказал, какие предметы можно назвать самыми опасными в ручной клади во время пандемии.

По его словам, паспорта для пассажиров представляют наибольшую опасность. Он назвал место паспортного контроля «самым заразным в аэропорту».

Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов считается мобильный телефон.

«Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте», — посоветовал Линдстром.

Эксперт призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.