Названы самые опасные предметы в ручной клади

Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм рассказал, какие предметы можно назвать самыми опасными в ручной клади во время пандемии.
По его словам, паспорта для пассажиров представляют наибольшую опасность. Он назвал место паспортного контроля «самым заразным в аэропорту».
Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов считается мобильный телефон.
«Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте», — посоветовал Линдстром.
Эксперт призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какое место в самолете можно назвать самым опасным.