Названы страны с самыми красивыми девушками 

Ролик рассказывает, в каких странах живут самые красивые девушки. Исследователи составили рейтинг стран, основываясь на данных опросов. Как выяснилось, на пятом месте топа расположился Вьетнам, жительницы которого сочетают красоту с покладистым нравом. Тройку лидеров замыкают мексиканки, второе место заняли девушки из Филиппин, а главные красавицы планеты живут, по мнению составителей списка, в Венесуэле.