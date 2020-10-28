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Названы страны с самыми красивыми девушками 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает, в каких странах живут самые красивые девушки. Исследователи составили рейтинг стран, основываясь на данных опросов. Как выяснилось, на пятом месте топа расположился Вьетнам, жительницы которого сочетают красоту с покладистым нравом. Тройку лидеров замыкают мексиканки, второе место заняли девушки из Филиппин, а главные красавицы планеты живут, по мнению составителей списка, в Венесуэле.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как туристка, желающая срочно отдохнуть в Сочи, раскрыла мошенническую схему оплаты.
Новости путешествий , Видео
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