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Туристка, желающая срочно отдохнуть в Сочи, раскрыла мошенническую схему оплаты 

Анастасия Иванова 28 минут назад
Туристка раскрыла мошенническую схему оплаты поездки
Фото: depositphotos.com
Туристка из России решила срочно поехать в Сочи, но стала жертвой махинаций при оплате поездки. Про очередную схему обмана рассказала туроператор на платформе «Яндекс Дзен».
Путешественница обратилась в туристическую фирму через социальные сети. Чуть позже девушке написала менеджер одной из фирм и предложила забронировать поездку.

«Моя туристка произвела оплату по ссылке. Деньги списались. Но турменеджер снова скинула ей ссылку, якобы чтобы подтвердить первый платеж. Повторно списалась сумма с карты. Однако менеджер требовала подтвердить еще раз оба платежа», — указано в тексте. Затем менеджер внесла потерпевшую в «черный список».

После этого настоящий турагент и автор блога выяснила обстоятельства сделки и поняла, что ее клиентка стала жертвой мошенников, так как «ни одно агентство не будет сначала бронировать тур, а потом брать предоплату с туриста». Также на странице поддельного менеджера не оказалось никакой информации о фирме.
Туристка обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что вернуть переведенные средства невозможно.

«Бронируйте лучше в тех агентствах, в которых бронировали раньше. Или по рекомендации друзей. И обязательно связь по телефону. По WhatsApp. А не "безликие аккаунты" во "ВКонтакте" и Telegram», — заключила сотрудница туркомпании.

Ранее "Рамблер" сообщал, что больше всего не нравится туристам в российских курортах.
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Новости путешествий , МВД
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