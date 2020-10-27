Туристка раскрыла мошенническую схему оплаты поездки

Туристка из России решила срочно поехать в Сочи, но стала жертвой махинаций при оплате поездки. Про очередную схему обмана рассказала туроператор на платформе «Яндекс Дзен».

Путешественница обратилась в туристическую фирму через социальные сети. Чуть позже девушке написала менеджер одной из фирм и предложила забронировать поездку.

«Моя туристка произвела оплату по ссылке. Деньги списались. Но турменеджер снова скинула ей ссылку, якобы чтобы подтвердить первый платеж. Повторно списалась сумма с карты. Однако менеджер требовала подтвердить еще раз оба платежа», — указано в тексте. Затем менеджер внесла потерпевшую в «черный список».

После этого настоящий турагент и автор блога выяснила обстоятельства сделки и поняла, что ее клиентка стала жертвой мошенников, так как «ни одно агентство не будет сначала бронировать тур, а потом брать предоплату с туриста». Также на странице поддельного менеджера не оказалось никакой информации о фирме.

Туристка обратилась в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что вернуть переведенные средства невозможно.