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Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса 

Елена Красовская 1 час назад
Смотрите ролик и узнайте, через какие испытания проходят будущие монахи легендарного монастыря Шаолинь, чтобы в будущем научиться творить чудеса, которыми восхищается мир. Мальчики приходят в монастырь в раннем возрасте и часы проводят за сложными тренировками, включающими как физические упражнения, так и духовные практики. Уже к подростковому возрасту монахи овладевают уникальными трюками, а после совершенствуют их. Как живут обитатели Шаолиня, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии.
Новости путешествий , Видео
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