Как монахи Шаолиня учатся делать чудеса 

Смотрите ролик и узнайте, через какие испытания проходят будущие монахи легендарного монастыря Шаолинь, чтобы в будущем научиться творить чудеса, которыми восхищается мир. Мальчики приходят в монастырь в раннем возрасте и часы проводят за сложными тренировками, включающими как физические упражнения, так и духовные практики. Уже к подростковому возрасту монахи овладевают уникальными трюками, а после совершенствуют их. Как живут обитатели Шаолиня, рассказывает ролик.