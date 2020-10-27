Где нужно искать Атлантиду 

Смотрите ролик и узнайте, какие версии, связанные с Атлантидой, существуют сегодня. Об этом удивительном острове или материке говорят ещё со времён Древней Греции. Впервые об Атлантиде упоминал философ Платон, живший в 4-3 веках до нашей эры, и с тех пор учёные и обыватели пытаются найти загадочную землю. Увы, пока никаких веских доказательств существования Атлантиды не найдено. Тем не менее поиски не останавливаются. Почему Атлантида так интересует людей, рассказывает ролик.