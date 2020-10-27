Где нужно искать Атлантиду 

Смотрите ролик и узнайте, какие версии, связанные с Атлантидой, существуют сегодня. Об этом удивительном острове или материке говорят ещё со времён Древней Греции. Впервые об Атлантиде упоминал философ Платон, живший в 4-3 веках до нашей эры, и с тех пор учёные и обыватели пытаются найти загадочную землю. Увы, пока никаких веских доказательств существования Атлантиды не найдено. Тем не менее поиски не останавливаются. Почему Атлантида так интересует людей, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как россиянин перебрал с алкоголем, устроил скандал в самолёте и попал на видео.