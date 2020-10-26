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Россиянин перебрал с алкоголем, устроил скандал в самолете и попал на видео 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мужчина из российского региона решил расслабиться перед вылетом, но переборщил с алкоголем. В итоге, пассажир устроил дебош на борту самолета. Видеозапись инцидента публикует Instagram-аккаунт издания «Новости Владивостока».
На видео видно, как мужчина кричит на попутчиц, называя их террористками. Одна из женщин поворачивается к нему и грубо просит «не орать». После этого агрессивный пассажир потребовал, чтобы к нему «быстро привели командира воздушного судна».
Далее стало известно, что мужчину сняли с рейса, самолет вылетел по расписанию. Алкогольное опьянение — распространенная причина, по которой пассажиры остаются на земле.
Подписчики в комментариях осудили поведение мужчины. «Осеннее обострение», «Хорошо хоть безобидный», «Алкаш», — писали пользователи сети.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, по какой причине пассажира могут снять с рейса.
Новости путешествий , Видео
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