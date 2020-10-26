Мужчина из российского региона решил расслабиться перед вылетом, но переборщил с алкоголем. В итоге, пассажир устроил дебош на борту самолета. Видеозапись инцидента публикует Instagram-аккаунт издания «Новости Владивостока».

На видео видно, как мужчина кричит на попутчиц, называя их террористками. Одна из женщин поворачивается к нему и грубо просит «не орать». После этого агрессивный пассажир потребовал, чтобы к нему «быстро привели командира воздушного судна».

Далее стало известно, что мужчину сняли с рейса, самолет вылетел по расписанию. Алкогольное опьянение — распространенная причина, по которой пассажиры остаются на земле.

Подписчики в комментариях осудили поведение мужчины. «Осеннее обострение», «Хорошо хоть безобидный», «Алкаш», — писали пользователи сети.