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«Кофе пьешь за цену паровоза»: Цискаридзе возмутили цены в Сочи 

Мира Маркина 48 минут назад
«Кофе пьешь за цену паровоза»
Фото: depositphotos.com
Николай Цискаридзе, отдохнувший в Сочи, пообщался с изданием "Собеседник" и высказал свое недовольство.
По словам звезды, он не шиковал и даже отказался от многих привычных видов сервиса. Например, ходил купаться на обычные городские пляжи. Но даже там уровень цен на развлечения и услуги неприятно удивил артиста:

"Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся ценами с Сочи. Они там просто космические. Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся".

При этом Николай отметил, что в целом поездка была приятной. Однако в ближайшее время возвращаться в Сочи он не планирует.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, носят ли туристы в Сочи маски.
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Новости путешествий , Николай Цискаридзе , ИД "Собеседник"
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