Николай Цискаридзе , отдохнувший в Сочи, пообщался с изданием "Собеседник" и высказал свое недовольство.

По словам звезды, он не шиковал и даже отказался от многих привычных видов сервиса. Например, ходил купаться на обычные городские пляжи. Но даже там уровень цен на развлечения и услуги неприятно удивил артиста:

"Ни Монако, ни Милан, ни Мальдивы не сравнятся ценами с Сочи. Они там просто космические. Кофе пьешь за цену паровоза. Это, конечно, все очень смешно и забавно. Когда я видел ценники, все время удивлялся".

При этом Николай отметил, что в целом поездка была приятной. Однако в ближайшее время возвращаться в Сочи он не планирует.