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В Сочи рассказали, носят ли туристы маски 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Сочи рассказали, носят ли туристы маски
Фото: РИА Новости
Как оказалось, в Сочи далеко не все соблюдают масочно-перчаточный режим. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на представителей туристических компаний и отелей города.
Руководитель сочинского туроператора Александра Сердюченко утверждает, что многие местные жители не соблюдают меры безопасности. Вот, что она также рассказала про туристов:

«Что касается гостей, то их и раньше одеть в маски было весьма трудно».

Однако генеральный директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов обратил внимание на то, что люди все же стали соблюдать социальную дистанцию. Он также отметил ответственный подход к мерам безопасности в гостиницам и здравницах, в том числе термометрию на входе, отслеживание первых признаков заболевания у гостей и сотрудников, перевод на удаленку части персонала.
С 15 октября масочный режим на Кубани был усилен. Согласно разъяснениям местного оперативного штаба, жителям и отдыхающим в регионе туристам необходимо надевать средства индивидуальной защиты не только в закрытых помещениях, но и на улице, в парках и скверах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что открылся отель для зараженных коронавирусом.
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Новости путешествий , Дмитрий Богданов
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