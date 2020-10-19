В Сочи рассказали, носят ли туристы маски 

Как оказалось, в Сочи далеко не все соблюдают масочно-перчаточный режим. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на представителей туристических компаний и отелей города.

Руководитель сочинского туроператора Александра Сердюченко утверждает, что многие местные жители не соблюдают меры безопасности. Вот, что она также рассказала про туристов:

«Что касается гостей, то их и раньше одеть в маски было весьма трудно».

Однако генеральный директор санатория в Сочи Дмитрий Богданов обратил внимание на то, что люди все же стали соблюдать социальную дистанцию. Он также отметил ответственный подход к мерам безопасности в гостиницам и здравницах, в том числе термометрию на входе, отслеживание первых признаков заболевания у гостей и сотрудников, перевод на удаленку части персонала.

С 15 октября масочный режим на Кубани был усилен. Согласно разъяснениям местного оперативного штаба, жителям и отдыхающим в регионе туристам необходимо надевать средства индивидуальной защиты не только в закрытых помещениях, но и на улице, в парках и скверах.