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Задолжавший россиянин застрял в Таиланде и поселился в аэропорту 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Задолжавший россиянин поселился в аэропорту
Фото: depositphotos.com
Российский турист больше месяца прожил в аэропорту Таиланда. Об этом сообщило «E1.RU», опираясь на данные другого человека, проживающего в жаркой стране.
Автор сообщения рассказал, что проживающего в аэропорту туриста зовут Борис. Он из Нижнего Тагила. Мужчина должен был улететь месяц назад в Екатеринбург, приобретя билет на самолет у торгового агента, но документ оказался поддельным.
Тем времени, одна из сотрудницы авиагавани отметила, что Борис намеренно не улетает из Таиланда. Он просто-напросто не хочет лететь на родину.

«Организации в аэропорту уже подарили ему обратный билет, включая карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября»,

— пояснила женщина.
Как оказалось, на родине россиянина разыскивают судебные приставы за невыплату долга. Это удалось выяснить источнику екатеринбургского портала.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россияне рассказали, чем чаще болеют на отдыхе.
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