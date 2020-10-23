Задолжавший россиянин поселился в аэропорту

Российский турист больше месяца прожил в аэропорту Таиланда. Об этом сообщило «E1.RU», опираясь на данные другого человека, проживающего в жаркой стране.

Автор сообщения рассказал, что проживающего в аэропорту туриста зовут Борис. Он из Нижнего Тагила. Мужчина должен был улететь месяц назад в Екатеринбург, приобретя билет на самолет у торгового агента, но документ оказался поддельным.

Тем времени, одна из сотрудницы авиагавани отметила, что Борис намеренно не улетает из Таиланда. Он просто-напросто не хочет лететь на родину.

«Организации в аэропорту уже подарили ему обратный билет, включая карманные деньги, но он отказался возвращаться домой 23 октября»,

— пояснила женщина.

Как оказалось, на родине россиянина разыскивают судебные приставы за невыплату долга. Это удалось выяснить источнику екатеринбургского портала.