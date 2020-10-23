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Россияне рассказали, чем чаще болеют на отдыхе 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Россияне рассказали, чем чаще болеют на отдыхе
Фото: depositphotos.com
Российские туристы рассказали, чем они чаще всего болеют на отдыхе и, как они лечатся. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip.
В опросе приняли участие 2 680 человек. Больше половины респондентов заявили, что хотя бы раз сталкивались с плохим самочувствием в путешествии.
68% отметили, что болели простудой. Больше половины страдали от укусов насекомых и других животных. 45% рассказали, что у них было пищевое отравление, а 16% диагностировали грипп.
Были и те, кто получал переломы и вывихи в путешествии, а также люди, у которых обострялись хронические заболевания.
Выяснилось, что 68% путешественников не обращаются к доктору, а занимаются самолечением. 58% опрошенных заявили, что обращались к врачу и были довольны услугами. Лишь четверть отметила, что им не понравилось отношение персонала.
Больше половины заявили, что получали медицинскую помощь по страховке. 78% опрошенных уверены, что она нужна обязательно, но только 58% покупают ее при выезде за границу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, когда надо распечатывать посадочный талон при перелете.
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