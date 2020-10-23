Туристы рассказали, в каких случаях надо распечатывать посадочный талон. Об этом сообщает Lonely Planet.

Путешественники пояснили, что распечатывать талон нужно не только в том случае, если вы летите лоукостером.

Например, в некоторых аэропортах не принимают электронные посадочные талоны. Таким образом, очень часто случаются случаи, когда турист спокойно вылетает из своей страны, а обратно вернуться он не может из-за того, что не предъявляет посадочный талон.