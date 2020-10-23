Туристы рассказали, в каких случаях надо распечатывать посадочный талон. Об этом сообщает Lonely Planet.
Путешественники пояснили, что распечатывать талон нужно не только в том случае, если вы летите лоукостером.
Например, в некоторых аэропортах не принимают электронные посадочные талоны. Таким образом, очень часто случаются случаи, когда турист спокойно вылетает из своей страны, а обратно вернуться он не может из-за того, что не предъявляет посадочный талон.
Кроме того, эксперты назвали случаи, из-за которых путешественник может и вовсе остаться без билета. Так, в аэропорте вы не сможете распечатать талон, если будет слабый сигнал Wi-Fi. Телефон может разрядиться, сломаться, разбиться или утонуть. Если человек разобьет на нем экран, то служба безопасности аэропорта не сможет считать QR-код.