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Раскрыта самая опасная поверхность в самолете 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Раскрыта самая опасная поверхность в самолете
Фото: depositphotos.com
Эксперты раскрыли самую опасную поверхность в самолете, до которой лучше не дотрагиваться. Об этом сообщает Daily Express.
Специалист Мартин Линдсторм заявил, что самым опасным местом с точки зрения распространения коронаируса является подголовник кресла. За него обычно хватаются, когда садятся или встают с кресла, но эксперт просил так не делать.
Он пояснил, что большинство пассажиров опираются на подголовники, когда идут в хвост самолета или обратно.
Линдсторм посоветовал дезинфицировать не только руки в самолете, но и все окружающие поверхности, например, подлокотники, ремни безопасности и откидные столики.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиян попросили воздержаться от поездок за границу.
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