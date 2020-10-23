Раскрыта самая опасная поверхность в самолете 

Эксперты раскрыли самую опасную поверхность в самолете, до которой лучше не дотрагиваться. Об этом сообщает Daily Express.

Специалист Мартин Линдсторм заявил, что самым опасным местом с точки зрения распространения коронаируса является подголовник кресла. За него обычно хватаются, когда садятся или встают с кресла, но эксперт просил так не делать.

Он пояснил, что большинство пассажиров опираются на подголовники, когда идут в хвост самолета или обратно.

Линдсторм посоветовал дезинфицировать не только руки в самолете, но и все окружающие поверхности, например, подлокотники, ремни безопасности и откидные столики.