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Россиян призвали воздержаться от зарубежных поездок

Анастасия Иванова
53 минуты назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан воздержаться от зарубежных путешествий из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости.
Спикер внешнеполитического ведомства подчеркнула, что вторая волна коронавируса может оказаться сильнее первой:
«Речь идет о всемирной ситуации. Взрывной рост заболеваемости повсеместный».
Новости путешествий,Мария Захарова,МИД,
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