Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы 

Максут Шадаев , министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, раскрыл схему слежки за вернувшимися из-за границы российскими туристами в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

В интервью для книги «Общество и пандемия» Шадаев рассказал, что передвижения туристов контролировали при помощи их сим-карт по соглашению с операторами мобильной связи:

«Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть — например, Турция. Далее телефон ставился на контроль».

Сообщается, что после этого оператор помогал устанавливать координаты места, где вернувшийся россиянин проводил первую ночь на родине. В это же время гражданин получал уведомление, что должен пробыть дома две недели. А если абонент выходил за определенную зону, оператор информировал его о том, что он покинул зону.

Если же россиянин не возвращался в указанное место, его номер передавали региональным властям. При этом Шадаев пояснил, что меры были профилактическими, и никаких штрафов за нарушение не следовало.