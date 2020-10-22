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Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыта схема слежки за вернувшимися из-за границы
Фото: РИА Новости
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, раскрыл схему слежки за вернувшимися из-за границы российскими туристами в начале пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.
В интервью для книги «Общество и пандемия» Шадаев рассказал, что передвижения туристов контролировали при помощи их сим-карт по соглашению с операторами мобильной связи:

«Турист прилетал из любой страны, включал телефон. Оператор знал эту информацию: номер такой-то, дата регистрации в российской сети такая-то, предыдущая сеть — например, Турция. Далее телефон ставился на контроль».

Сообщается, что после этого оператор помогал устанавливать координаты места, где вернувшийся россиянин проводил первую ночь на родине. В это же время гражданин получал уведомление, что должен пробыть дома две недели. А если абонент выходил за определенную зону, оператор информировал его о том, что он покинул зону.
Если же россиянин не возвращался в указанное место, его номер передавали региональным властям. При этом Шадаев пояснил, что меры были профилактическими, и никаких штрафов за нарушение не следовало.
Ранее «Рамблер» писал о том, что раскрыта обстановка в Турции из-за второй волны.
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Новости путешествий , Максут Шадаев
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