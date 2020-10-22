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Раскрыта обстановка в Турции из-за второй волны 

Анастасия Иванова 20 минут назад
Россиянка отправилась на отдых в Турцию в конце октября и показала реальную обстановку на курорте во время второй волны коронавируса. Своими наблюдениями путешественница поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь девушка обратила внимание на пустующие пляжи и улицы курорта Мармарис:

«Прогуливаясь по набережной, везде замечаешь пустые территории отелей, пустые шезлонги и кафешки. Вечером на улицах еще более грустно, даже в центре города нет людей».

Россиянка поделилась, что такой феномен не связан с погодой, поскольку в октябре в Мармарисе очень тепло и обычно много туристов.
Она предположила, что причиной отсутствия такого количества туристов может быть вторая волна коронавируса, которая сейчас наблюдается в Турции. Путешественница также заметила, что многие отели снова закрыты, а гиды перестали возить туристов на экскурсии.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристка раскритиковала наших пенсионеров в Турции.
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