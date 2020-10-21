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Туристка раскритиковала наших пенсионеров в Турции 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристка раскритиковала наших пенсионеров в Турции
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая недавно отдохнула в Турции, послушала на пляже разговоры соотечественников и поделилась ими в Сети. Об этом женщина написала пост в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница, пообщавшись с россиянами, которые живут в Германии, узнала, что большинство пенсионеров из Европы выбирают для отдыха «отели попроще и подешевле, и даже если у них и есть деньги, они их экономят»:

«Зато наши пенсионеры все увешаны золотом, живут на полную ногу, подслушала просто разговор, рядом с нами расположились и говорили громко».

Она также добавила, что все же есть исключения, и поэтому не будет ручаться за всю нацию.
Автор блога рассказала, что семьи, о которых идет речь, приезжают на курорт два-три раза за лето. Известно, что размещение в одном из дорогостоящих отелей в Кемере, в зависимости от количества дней, обходится им в размере 150–200 тысяч рублей.
В конце путешественница добавила, что пенсионеры, которые не летают на море, все равно имеют сбережения, в отличие от европейских.
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван способ обезопасить ручную кладь в самолете.
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