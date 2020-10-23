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«Питание — слезы»: россиянин отдохнул в Турции 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россиянин рассказал, как отдохнул в самом дешевом отеле в Турции. О своем отдыхе он поведал порталу "Тонкости туризма".
Мужчина рассказал, что решил спонтанно улететь на отдых, поэтому взял самую дешевую путевку из всех возможных. Перелет и проживание обошлись ему в 24 тысячи рублей.
Турист рассказал, что заселился в скромный отель с «видавшей виды мебелью». У него были замечания к работе персонала, так как за время отдыха у него ни разу не поменяли постельное белье, а за пять дней убирались один раз.

«Это, конечно, не для неженок, а для суровых туристов, которые хотят любой (минимальной) ценой улететь на море», — отметил он.

Россиянин рассказал и о питании в дешевом отеле. Выбор напитков был не очень разнообразным, но еда ему понравилась только на завтрак.

«Супы тоже неплохие, а салаты, конечно, довольно дикого содержания — страшная смесь»

Из плюсов отдыха он отметил пляж и вход в море, но заявил, что с тем, что в Сочи, это не сравнится. Сам он порекомендовал бы такой отдых компании друзей или оптимистичных людей.
Ранее "Рамблер"сообщал, что россияне рассказали, чем чаще болеют на отдыхе.
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Новости путешествий , Видео
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