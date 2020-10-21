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Стюардесса объяснила, что делать при заложенных ушах

Анастасия Иванова
2 часа назад
Российская стюардесса раскрыла способы борьбы с заложенными ушами на борту самолета. Своими рекомендациями Рушана поделилась на своей странице в TikTok.
В первую очередь бортпроводница советует туристам брать с собой в путешествие конфеты или жевательные резинки. Она также рассказала о том, что одной из причин закладывания ушей может быть насморк — в этом случае могут помочь сосудосуживающие капли.
Девушка поделилась еще одним секретным способом:
«Ну и третье — попросите бортпроводника сделать вам "чебурашку". "Чебурашка" — это два пустых стаканчика, на дне которых находятся горячие салфетки. Вы должны сделать вакуум для ушей, и вам сразу станет легче».
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