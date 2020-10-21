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Пассажирка ударила мужа на глазах у всего самолета и попала на видео 

Мира Маркина 3 часа назад
Пассажирка самолета ударила скандалящего мужа на борту и попала на видео. Запись конфликта опубликовало издание Metro.
Как сообщает первоисточник, инцидент произошел на борту лайнера, летевшего по маршруту Манчестер — Тенерифе. Когда самолет начал готовиться к посадке, неизвестный мужчина вскочил со своего кресла и начал кричать на других:

«Вам всем лгут! Чем дольше вы носите маски, тем дольше это будет продолжаться. Снимите их»,

— воскликнул мужчина.
Супруга пассажира попыталась успокоить его, но он назвал ее "имбецилкой", после чего получил пощечину. Затем в конфликт вступили и другие пассажиры в попытках успокоить разбушевавшегося мужчину.
Позднее в авиакомпании подтвердили инцидент, добавив, что после посадки были вызваны сотрудники полиции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что за авиапассажирами начнут следить в самолетах.
Новости путешествий , Видео
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