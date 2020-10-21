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Раскрыты возможные источники COVID-19 на борту самолета

Мира Маркина
5 часов назад
Специалисты раскрыли возможные источники распространения коронавируса на борту самолета.
Так, генеральный директор Laundryheap Деян Димитров советовал туристам в первую очередь обратить внимание на дорожную подушку, плед и предметы ручной клади. Димитров подчеркнул, что все указанные вещи могут потенциально соприкасаться с лицом пассажира, поэтом в условиях пандемии следует соблюдать дополнительные меры безопасности:
«Перед поездкой убедитесь, что вы постирали дорожную подушку и плед в воде высокой температуры с использованием безопасного для стиральной машины дезинфицирующего средства, добавленного в цикл полоскания».
Ту же самую процедуру эксперт рекомендовал провести по возвращении домой. Если же у путешественника нет индивидуального набора таких вещей, ему следует отказаться от тех, которые предлагает авиакомпания.
Подобную рекомендацию дали в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), также добавив, что вирус на ткани способен сохранять жизнеспособность в течение двух дней.
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