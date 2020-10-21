Специалисты раскрыли возможные источники распространения коронавируса на борту самолета.

Так, генеральный директор Laundryheap Деян Димитров советовал туристам в первую очередь обратить внимание на дорожную подушку, плед и предметы ручной клади. Димитров подчеркнул, что все указанные вещи могут потенциально соприкасаться с лицом пассажира, поэтом в условиях пандемии следует соблюдать дополнительные меры безопасности:

«Перед поездкой убедитесь, что вы постирали дорожную подушку и плед в воде высокой температуры с использованием безопасного для стиральной машины дезинфицирующего средства, добавленного в цикл полоскания».

Ту же самую процедуру эксперт рекомендовал провести по возвращении домой. Если же у путешественника нет индивидуального набора таких вещей, ему следует отказаться от тех, которые предлагает авиакомпания.