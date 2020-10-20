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Пассажирка самолета покашляла на попутчиков с криками «вы все умрете» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Далеко не всегда авиаперелеты проходят спокойно. Так неизвестная женщина начала специально кашлять на попутчиков в самолете с криками «вы все равно умрете». Другие пассажиры запечатлели агрессивную даму на видео.
Инцидент случился на рейсе из Ирландии в Шотландию. После посадки в самолет в аэропорту Белфаста туристку попросили надеть респираторную маску, но она отказалась выполнять указ персонала.
Несмотря на поведение женщины, бортпроводники были очень добрый к ней и даже пошли ей навстречу, когда путешественница спросила, можно ли ей занять целый ряд кресел. По всей видимости, они поняли, что конструктивного разговора не выйдет.
Однако требование надеть средство защиты вывело ее из себя. Женщина начала намеренно кашлять на других попутчиков и кричать:

«Вы все все равно когда-нибудь умрете. От коронавируса или от чего-то другого».

Ситуацию уладила служба охраны, которая сняла женщину с рейса.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как стюардессы готовятся к полету.
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