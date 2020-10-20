Отдыхавшая в Турции
россиянка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась при заселении в отель. В блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс Дзен» она описала проживание словами «скандал в первый же день».
По словам девушки, в предоставленном ей номере не оказалось балкона. Кроме того, под окнами «громко гудел кондиционер и орала музыка». Также туристка отметила, что в ванной комнате не было полотенец для рук.
«Я решила, что разберусь с этим на следующий день, и села на кровать, чтобы написать родным, что все в порядке. И тут почувствовала отчетливый запах мужского парфюма... Запах был от подушки, которую я подложила под спину. Белье в номере после предыдущих туристов не поменяли»,
— поделилась автор блога.
В результате россиянка не стала дожидаться следующего дня, а устроила скандал в тот же вечер. Сотрудники отеля тут же предоставили ей новый номер. Поэтому несмотря на неудачный первый номер, девушка осталась довольна отелем.