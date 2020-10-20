Места планеты, где не работает гравитация 

Ролик рассказывает об удивительных местах на планете, где, как считается, отсутствует гравитация. Именно гравитация, фундаментальная сила, не позволяет телам отрываться от поверхности планеты и улетать в космос, но в кое-каких уголках она, похоже не работает. Смотрите ролик и узнайте, почему возле плотины Гувера в США вода льётся вверх, почему на водопаде Вайпуги на Гавайях вода не падает вниз и чем замечателен магнитный холм в Ладакхе в Индии.