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Места планеты, где не работает гравитация 

Елена Красовская 20 октября 2020
Ролик рассказывает об удивительных местах на планете, где, как считается, отсутствует гравитация. Именно гравитация, фундаментальная сила, не позволяет телам отрываться от поверхности планеты и улетать в космос, но в кое-каких уголках она, похоже не работает. Смотрите ролик и узнайте, почему возле плотины Гувера в США вода льётся вверх, почему на водопаде Вайпуги на Гавайях вода не падает вниз и чем замечателен магнитный холм в Ладакхе в Индии.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что раскрыты траты китайских туристов в России.
Новости путешествий , Видео
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