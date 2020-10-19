Раскрыты траты китайских туристов в России 

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Как выяснилось, путешественники из Китая тратят порядка 16 тысяч рублей на поездку без учета билетов и проживания.

"Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России — Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал",

— пояснила представитель одной из крупнейших китайских турфирм Ли Янь.

Больше всего китайских гостей интересуют золото, янтарь, ювелирные изделия и сувениры. Дизайнерскую одежду и парфюмерию туристы предпочитают приобретать в московском ЦУМе

Янь также добавила, что китайцы рассчитывают вернуться на международный туррынок в апреле 2021 года.