Раскрыты траты китайских туристов в России 

Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла траты китайских туристов в России.
Как выяснилось, путешественники из Китая тратят порядка 16 тысяч рублей на поездку без учета билетов и проживания.
"Данные по расходам учитывались при посещении нашими туристами трех направлений в России — Москва, Санкт-Петербург, озеро Байкал",
— пояснила представитель одной из крупнейших китайских турфирм Ли Янь.
Больше всего китайских гостей интересуют золото, янтарь, ювелирные изделия и сувениры. Дизайнерскую одежду и парфюмерию туристы предпочитают приобретать в московском ЦУМе.
Янь также добавила, что китайцы рассчитывают вернуться на международный туррынок в апреле 2021 года.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссиянка описала траты турок, которые решили жениться на русских.