Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка описала траты турок, которые решили жениться на русских 

Стелла Шмель 2 часа назад
«Иностранная жена обходится недешево»
Фото: РИА Новости
Россиянка, переехавшая на ПМЖ в Турцию, опровергла миф о том, что турки женятся на русских женщинах от безденежья. Якобы, это удобно, потому что не надо "платить калым".

"Но мало кому в голову приходит расшевелить серое вещество и посчитать, что иностранная жена обходится ой как недёшево",

— отметила автор, на своем канале в "Яндекс Дзен" рассказав, сколько трат ложится на плечи турка в момент, когда он решает женится на русской женщине.
Во-первых, поездки на родину обходятся недешево. А если жена не работает, то на плечи супруга ложится и эта трата.

"Большинство наших девчонок приезжают в Турцию без знания языка, да и вообще какого-то представления о реальностях турецкого быта",

— отметила автор. Она рассказала, что даже с ней в первые несколько месяцев супруг рядом был практически всегда, чтобы иметь возможность помочь ей в решении вопросов.
Оформление документов, страховки, постоянные дополнительные траты, возможные разъезды по туристическим местам — все эти расходы понесет супруг.

"Не до экономии тут",

— подытожила автор, отметил, что иностранные жены обходятся туркам хлопотнее, чем если сыграть свадьбу с местной. Кроме того, по словам автора, в Турции есть традиция, что на деньги семьи невесты обставляют дом, а с иностранок такого спроса нет. Помимо этого, документы на свадьбу с женщиной из другой страны тоже требуют куда больших затрат:

"С турчанкой что, пошёл расписался и все. Из документов требуют только удостоверение личности, да справку о здоровье".

Ранее "Рамблер" писал, что назван "единственный нормальный" курорт для отдыха осенью 2020 года.
Видео дня. Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»
«Никто не скажет, но у нас приезжих не особо любят»
Назван единственный «нормальный курорт» на осень
Назван единственный «нормальный курорт» на осень
«Мы накануне грандиозного шухера»: в Сочи паникуют
«Мы накануне грандиозного шухера»: в Сочи паникуют
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение