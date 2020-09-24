«Иностранная жена обходится недешево»

Россиянка, переехавшая на ПМЖ в Турцию, опровергла миф о том, что турки женятся на русских женщинах от безденежья. Якобы, это удобно, потому что не надо "платить калым".

"Но мало кому в голову приходит расшевелить серое вещество и посчитать, что иностранная жена обходится ой как недёшево",

— отметила автор, на своем канале в "Яндекс Дзен" рассказав, сколько трат ложится на плечи турка в момент, когда он решает женится на русской женщине.

Во-первых, поездки на родину обходятся недешево. А если жена не работает, то на плечи супруга ложится и эта трата.

"Большинство наших девчонок приезжают в Турцию без знания языка, да и вообще какого-то представления о реальностях турецкого быта",

— отметила автор. Она рассказала, что даже с ней в первые несколько месяцев супруг рядом был практически всегда, чтобы иметь возможность помочь ей в решении вопросов.

Оформление документов, страховки, постоянные дополнительные траты, возможные разъезды по туристическим местам — все эти расходы понесет супруг.

"Не до экономии тут",

— подытожила автор, отметил, что иностранные жены обходятся туркам хлопотнее, чем если сыграть свадьбу с местной. Кроме того, по словам автора, в Турции есть традиция, что на деньги семьи невесты обставляют дом, а с иностранок такого спроса нет. Помимо этого, документы на свадьбу с женщиной из другой страны тоже требуют куда больших затрат: