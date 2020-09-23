Назван «единственный нормальный» курорт для отдыха

Британские эксперты признали Кипр "единственным нормальным местом отдыха" осенью 2020 года. Однако в отличие от граждан ЕС , для россиян остров остается закрытым.

Самым популярным средиземноморским курортом по-прежнему остается Турция. Во-первых, туда россияне могут попасть беспрепятственно. Во-вторых, для полета в страну не требуется виза.

Однако европейцы назвали "единственным нормальным местом отдыха" Кипр. Туристов там немного, погода летняя, а власти не требует ношение масок. Кроме того, Кипр является одним из самых безопасных мест отдыха: с начала пандемии число случаев COVID-19 на острове не превышает 1600. Ежедневно фиксируется 2-3 новых заболевших на 100 тысяч населения.

28 августа власти Кипра открыли границы для некоторых категорий россиян: тем, кто проживает на острове постоянно, дипломатам, их семьям и обладателям вида на жительство.