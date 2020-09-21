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Россиянка описала отдых на Кубани словами «больше туда не приеду» 

Анастасия Иванова 34 минуты назад
Россиянка рассказала о неудачном отдыхе на Кубани
Фото: РИА Новости
Россиянка побывала в Краснодарском крае, и рассказала о своем путешествии. Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге «Tania Style» на платформе «Яндекс. Дзен».
Девушка отдыхала в селе Кабардинка на Кубани. По ее словам, это было ее «первое путешествие на море на родине», добавив, что впечатления от подобного отдыха остались «неоднозначные».
Из недостатков путешествия россиянка выделила платные туалеты на всех пляжах. А главным минусом Кабардинки туристка назвала ротавирус, которым на курорте «часто болеют туристы, особенно юные». Как сообщила девушка, инфекцию также подхватила ее сестра. Она добавила, что грязная морская вода могла стать причиной заражения ее родственницы.
Однако несмотря на все минусы, россиянка нашла и положительные стороны в путешествии. Например, отсутствие проблем с жильем, красивую набережную и множество кафе и столовых.
Ранее «Рамблер» писал о том, что «секретный» каньон в Сочи попал на видео.
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Отдых в России , Яндекс
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