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«Секретный» каньон в Сочи попал на видео 

Мира Маркина 5 часов назад
Россияне сняли на видео "секретный" каньон в Сочи. Ролик был опубликован в Instagram.
На кадрах запечатлена глубокая долина, заполненная прозрачной водой, с отвесными склонами.

«Секретный каньон в Сочи!»,

— гласит подпись к посту.
Авторы ролика отметили, что добраться до показанного на видео места можно только по воде крайне низкой температуры, через пороги и водопады.

«Мы сделали это! Синяки и ссадины пройдут, а фото останется»,

— заявила отдыхающая, добавив, что пообещала не рассказывать, где именно расположен каньон.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что хозяин квартиры в Сочи подрался с туристами.
Новости путешествий , Видео
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