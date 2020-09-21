«Секретный» каньон в Сочи попал на видео 

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Россияне сняли на видео "секретный" каньон в Сочи. Ролик был опубликован в Instagram.

На кадрах запечатлена глубокая долина, заполненная прозрачной водой, с отвесными склонами.

«Секретный каньон в Сочи!»,

— гласит подпись к посту.

Авторы ролика отметили, что добраться до показанного на видео места можно только по воде крайне низкой температуры, через пороги и водопады.

«Мы сделали это! Синяки и ссадины пройдут, а фото останется»,

— заявила отдыхающая, добавив, что пообещала не рассказывать, где именно расположен каньон.