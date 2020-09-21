«Секретный» каньон в Сочи попал на видео 

Россияне сняли на видео "секретный" каньон в Сочи. Ролик был опубликован в Instagram.
На кадрах запечатлена глубокая долина, заполненная прозрачной водой, с отвесными склонами.
«Секретный каньон в Сочи!»,
— гласит подпись к посту.
Авторы ролика отметили, что добраться до показанного на видео места можно только по воде крайне низкой температуры, через пороги и водопады.
«Мы сделали это! Синяки и ссадины пройдут, а фото останется»,
— заявила отдыхающая, добавив, что пообещала не рассказывать, где именно расположен каньон.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что хозяин квартиры в Сочи подрался с туристами.