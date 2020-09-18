Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео

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Хозяин квартиры в Сочи подрался с туристами и попал на видео 

Анастасия Иванова 54 минуты назад
Арендодатель квартиры в Сочи устроил драку с постояльцами. Хозяин жилья потребовал от гостей доплату за бардак при выселении. Видео опубликовал портал "Сочи 24".
Квартиру сняла семья с тремя детьми. За 24 дня туристы заплатили арендодателю 72 тысячи рублей. Когда пришло время выселяться, хозяин жилья предъявил гостям претензии и попросил «компенсацию за бардак»: грязное постельное белье, немытый пол, передвинутую кровать и неустановленный душ, который купили отдыхающие, но не заменили. В результате конфликта произошла потасовка. В видео также слышны оскорбления.
В итоге, туристы смогли уехать из квартиры. Но, по их словам, произошедшее сильно испортило впечатления от отпуска.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы схемы обмана туристов в турецких отелях.
Новости путешествий , Видео
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