Из-за пандемии коронавируса у турецких отельеров появилось больше возможностей для обмана туристов. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Большинство россиян обманывают на деньги в отелях с системой "все включено". С постояльцев берут дополнительные деньги за то, что гостиница обеспечивает "антикоронавирусные меры".

Паре из Москвы предложили заплатить за номер того уровня, за который они уже заплатили. Сотрудник отеля заявил, что объекты можно заселять только на 50 процентов, поэтому номера с видом на море заняты. При этом, он отметил, что за дополнительную плату они найдут паре нужный номер.

«Но если мы доплатим 500 лир, они "изыщут возможность". Я спросил: а как изыщете, выселите кого-нибудь?» — отметил мужчина.

Туристы из Ленинградской области рассказали, что им пытались продать экскурсии под предлогом того, что без этого их не выпустят из отеля из-за жесткого карантина.

Отмечается, что мошенничество рассчитано на наивных людей и тех, кто только заселился в отель. На второй день туристы уже узнают о том, что гиды обманывают постояльцев.