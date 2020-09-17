Россиянка рассказала, сколько денег брать в Турцию

Туристка из России отправилась в Турцию и на примере своего путешествия рассказала, сколько денег следует брать для комфортного отдыха в этой стране. Свои траты она подробно описала на канале Яндекс. Дзен "Летаем сами".

Она отметила, что отправилась отдыхать в отель не по системе all-inclusive, а с собой она взяла 80 долларов.

Туристка рассказала, что не видит смысла переплачивать за обеды, так как в подавляющем большинстве экскурсий обеды включены в стоимость и можно на них рассчитывать. Кстати, экскурсионные поездки она приобретала не у отельных гидов, а "на улице". По ее словам, так выходит вдвое дешевле.

Таким образом на три экскурсии, массаж и хамам в гостинице у нее ушло 110 долларов. На еду в кафе и ресторанах она потратила 80-90 долларов.

В завершение своего путешествия у туристки еще осталось 80 долларов, поэтому она отправилась в незапланированный шоппинг, где оставила 70 долларов, 10 еще осталось при ней.

Хочу сказать, что я вполне могла уложиться в половину общей суммы затрат, примерно в 140 долларов. Даже несмотря на то, что у меня не было "все включено".