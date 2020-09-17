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Туристка рассказала, сколько денег на самом деле нужно для отдыха в Турции 

Стелла Шмель 2 часа назад
Россиянка рассказала, сколько денег брать в Турцию
Фото: globallookpress.com
Туристка из России отправилась в Турцию и на примере своего путешествия рассказала, сколько денег следует брать для комфортного отдыха в этой стране. Свои траты она подробно описала на канале Яндекс. Дзен "Летаем сами".
Она отметила, что отправилась отдыхать в отель не по системе all-inclusive, а с собой она взяла 80 долларов.
Туристка рассказала, что не видит смысла переплачивать за обеды, так как в подавляющем большинстве экскурсий обеды включены в стоимость и можно на них рассчитывать. Кстати, экскурсионные поездки она приобретала не у отельных гидов, а "на улице". По ее словам, так выходит вдвое дешевле.
Таким образом на три экскурсии, массаж и хамам в гостинице у нее ушло 110 долларов. На еду в кафе и ресторанах она потратила 80-90 долларов.
В завершение своего путешествия у туристки еще осталось 80 долларов, поэтому она отправилась в незапланированный шоппинг, где оставила 70 долларов, 10 еще осталось при ней.
Хочу сказать, что я вполне могла уложиться в половину общей суммы затрат, примерно в 140 долларов. Даже несмотря на то, что у меня не было "все включено".
Ранее "Рамблер" писал, что турист пожаловался на поборы в турецких отелях.
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