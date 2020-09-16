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Турист пожаловался на поборы в турецких отелях 

Мира Маркина 6 часов назад
Турист пожаловался на поборы в турецких отелях
Фото: depositphotos.com
Турист из Нидерландов, приехавший на отдых в Турцию, пожаловался на поборы со стороны сотрудников отеля.
48-летний Джелал Солак решил провести отпуск в одном из отелей Алании по системе "все включено". Спустя несколько дней ему пришлось пожаловаться в турагентство, где была куплена путевка, на вымогательства.
По словам Солака, отель попросил заплатить 800 турецких лир (около восьми тысяч рублей) за использование кондиционера в номере:

«Я купил комплексный тур, а гостиница потребовала дополнительную плату за кондиционер. В Европе такого нет. Это грабеж. Из-за подобных проблем европейские туристы начнут избегать таких стран, как Турция»,

— объяснил нидерландец.
В ходе переговоров Солака переселили в другую гостиницу, но уже на других условиях проживания — без включенного в стоимость тура питания.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как грабят российских туристов в Турции.
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