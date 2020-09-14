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Россиян обокрали в Турции по новой схеме 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиян обокрали в Турции по новой схеме
Фото: depositphotos.com
Стало известно, что в Анталье начали грабить российский туристов по новой схеме. Преступники поджидают путешественников возле банкоматов, после чего предлагают им помощь в снятии наличных, так как у тех возникают сложности с переводом с турецкого языка.
По словам отдыхавшего в Турции мужчины, к нему подошли аферисты, увидев, что он не может снять деньги из-за незнания языка. Тогда путешественник отправился в местное отделение банка, чтобы разобраться в ситуации. Но в его отсутствие преступники успели снять с его счета 32 тысячи рублей.
Обнаружив кражу, россиянин тут же отправился в полицию, где стало известно о том, что его случай не единственный. Другого туриста обокрали на 30 тысяч рублей и 74 доллара. К счастью, представителям правоохранительных органов удалось вычислить мошенников по камерам видеонаблюдения и арестовать их.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что раскрыта новая схема обмана туристов в Крыму.
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Новости путешествий , МВД
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