Россиян обокрали в Турции по новой схеме 

Стало известно, что в Анталье начали грабить российский туристов по новой схеме. Преступники поджидают путешественников возле банкоматов, после чего предлагают им помощь в снятии наличных, так как у тех возникают сложности с переводом с турецкого языка.

По словам отдыхавшего в Турции мужчины, к нему подошли аферисты, увидев, что он не может снять деньги из-за незнания языка. Тогда путешественник отправился в местное отделение банка, чтобы разобраться в ситуации. Но в его отсутствие преступники успели снять с его счета 32 тысячи рублей.