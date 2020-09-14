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Раскрыта новая схема обмана туристов в Крыму 

Мира Маркина 2 часа назад
Раскрыта новая схема обмана туристов в Крыму
Фото: depositphotos.com
Не менее 11 семей пострадали от мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму. Об этом сообщает портал TourDom.
Один из потерпевших раскрыл СМИ схему обмана туристов. В сентябре мужчина зашел на сайт, оказавшийся фейковым, и оплатил отдых на базе "Батилиман". На портале сообщалось, что в стоимость входит питание по системе "шведский стол", алкоголь, анимация, а также собственный пляж и бассейн.
Но по приезде выяснилось, что данная база отдыха не имеет к сайту никакого отношения, и поселиться там нельзя, поскольку объект размещения "фактически не работает". По словам издания, для гостей там доступны «всего несколько номеров в единственном корпусе, без питания и только в летнее время».
Тем временем, как рассказал потерпевший, "мошенники рекламируют размещение на все даты, включая Новый год", и "тем, кто внесет деньги заранее, обещана скидка".

"Люди из регионов верят и делают полную предоплату. Приезжают (…), а разместиться не могут. Условия проживания не соответствуют тому, что обещали мошенники",

— подчеркнул турист.
Ему и другим семьям пришлось обратиться в полицию и искать номера в других пансионатах Крыма. Ущерб каждой семьи, по словам россиянина, варьируется от 20 до 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что девушка рассказала о способах обмана туристов в Крыму.
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