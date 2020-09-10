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Девушка рассказала о способах обмана туристов в Крыму 

Анастасия Иванова 32 минуты назад
Девушка рассказала об обмане туристов в Крыму
Фото: РИА Новости
Путешественница, которая отдохнула в Крыму, рассказала о способах обмана туристов полуострова. Об этом она сообщила в своем блоге «Веселая путешественница» на платформе «Яндекс. Дзен».
В первую очередь, путешественница рассказала о схеме выманивания денег с помощью фотографий. Туристам предлагают сделать снимки с аниматорами в костюмах или с дикими животными:

«Схема такая: они говорят, что заплатите столько, сколько не жалко. Вы соглашаетесь, делаете фото, и он говорит вам свой прайс».

Далее девушка рассказала о «фокусе» с двойным меню. Это значит, что стоимость еды и напитков для местных жителей одна, для туристов — другая. Причем, как сообщается, она может быть выше на 20%.
По словам путешественницы, «самый очевидный развод» — водители такси у аэропорта и вокзала. Они утверждают, что автобусы и маршрутки ходят редко, и убеждают приезжающих воспользоваться их услугами.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса показала самые грязные места в самолете.
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