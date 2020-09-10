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Стюардесса показала самые грязные места в самолете и испугала всех 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Стюардесса испугала всех подробностями о самолетах
Фото: depositphotos
Известная в Интернете стюардесса, показала подписчикам самые грязные места в самолете, чем напугала людей.
Бортпроводница шокировала новостью о том, что карман, расположенный на спинке впереди стоящего сидения, лучше не трогать руками. Дело в том, что персонал может протереть его между полетами, но его никогда не дезинфицируют.
Также она посоветовала протирать салфетками откидной столик перед использованием, так как родители часто используют его, чтобы поменять ребенку подгузник.
Вентиляторы над головой пассажиров также трогает очень много людей, поэтому лучше не изучать их лишний раз. Среди самых грязных предметов она перечислила инструкцию безопасности, ремень безопасности и дверную ручку в туалете.
Подписчики пришли в ужас, ведь по словам стюардессы, лучше в самолете вообще ничего не трогать.
Ранее "Рамблер" рассказывал о стюардессе, которая выложила игривый танец на борту самолета.
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