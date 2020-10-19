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Курорт Крыма предложили закрыть для туристов 

Анастасия Иванова 30 минут назад
Курорт Крыма предложили закрыть для туристов
Фото: РИА Новости
Из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом и нехватки коек в больницах Севастополь предложили закрыть для туристов. С такой инициативой выступил вице-спикер заксобрания города, глава фракции ЛДПР Илья Журавлев, передает ИА SevastopolMedia.
Журавлев назвал «лавинообразной» ситуацию с распространением коронавируса в Севастополе, прокомментировав число выявленных случаев. Он добавил, что вице-губернатор Александр Кулагин заявил, что в больницах исчерпан коечный фонд для больных коронавирусом. И напомнил, что весной руководство города приняло решение закрыть популярных курорт Крыма, и тогда это «помогло остановить эпидемию».
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Сочи рассказали, носят ли туристы маски.
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Новости путешествий , Илья Журавлев , Александр Кулагин , ЛДПР
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