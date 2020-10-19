Стюардесса раскрыла правду о надувном трапе самолета 

Бортпроводница раскрыла правду о процессе раскрытия надувного трапа на борту самолета. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit.
По словам стюардессы, использовать указанную систему ей пока приходилось лишь в рамках учебного процесса, но не в реальных условиях.
«Каждый раз, когда вы это делаете, вы получаете электрический разряд — удар током. Это похоже на то, как вы касаетесь чего-то "заряженного" и слышите характерный звук»,
— рассказала девушка, добавив, что в целом такие удары не представляют опасности.
Стюардесса пояснила, что разряды возникают ввиду особых характеристик воздуха, а именно его низкой температуры и крайней сухости. В итоге к "шоковой" реакции приводит контакт таких отрицательно заряженных электронов с положительно заряженной поверхностью.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала о пассажирах, заставляющих ее поволноваться.