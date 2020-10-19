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Российская стюардесса рассказала о пассажирах, заставляющих ее «поволноваться» 

Мира Маркина 3 часа назад
Стюардесса рассказала о своих переживаниях на борту
Фото: depositphotos.com
Российская бортпроводница на своей странице в Instagram рассказала о категории пассажиров, заставляющей ее "поволноваться". Ими оказались люди, употребляющие на борту спиртные напитки.
Отвечая на вопрос о том, чего боятся стюардессы, девушка по имени Тая призналась, что в первый месяц работы переживала во время посадок, но затем "страх прошел сам по себе". Сейчас, по словам стюардессы, ее ничто не пугает, однако есть моменты, которые "приносят дискомфорт".

"Это пассажиры в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть пассажиры, которые выпьют и засыпают, а есть те, которые могут дебоширить, устроить драку, покурить в туалете. Это меня волнует, я часто переживаю из-за этого",

— призналась девушка.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса раскрыла раздражающие поступки пассажиров.
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