Стюардесса рассказала о своих переживаниях на борту

Российская бортпроводница на своей странице в Instagram рассказала о категории пассажиров, заставляющей ее "поволноваться". Ими оказались люди, употребляющие на борту спиртные напитки.

Отвечая на вопрос о том, чего боятся стюардессы, девушка по имени Тая призналась, что в первый месяц работы переживала во время посадок, но затем "страх прошел сам по себе". Сейчас, по словам стюардессы, ее ничто не пугает, однако есть моменты, которые "приносят дискомфорт".

"Это пассажиры в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть пассажиры, которые выпьют и засыпают, а есть те, которые могут дебоширить, устроить драку, покурить в туалете. Это меня волнует, я часто переживаю из-за этого",

— призналась девушка.