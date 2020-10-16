Раскрыты поступки, раздражающие стюардесс

Стюардесса американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман (Monserrat Andujar-Geacoman) рассказала о поступках пассажиров, которые больше всего раздражают стюардесс. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка рассказала, что бортпроводницы больше всего не любят, когда пассажиры кладут свои личные вещи в проход, а не на специальную полку или под кресло.

«Представьте, что я пришла в ваш офис, сняла обувь и оставила ее на виду, чтобы вы могли споткнуться о нее»

Кроме того, она попросила не выставлять колени дальше подлокотников и не высовывать ноги в проход.

Бортпроводница посоветовала пассажирам не брать с собой в уборную телефоны. По ее словам, из-за смартфонов люди долго засиживаются в туалете, из-за чего около него собирается очередь, мешающая стюардессам.

Ранее "Рамблер" сообщал о стюардессе, которая высмеяла пассажиров.