Бывшая российская стюардесса высмеяла пассажиров, которые опаздывают на самолет. Видео она выложила в своем аккаунте TikTok.

Девушка по имени Рушан решила пошить над теми, кто опаздывает на самолет. По словам девушки, ситуации таких людей всегда одинаковые.

В видео Рушан изображает стюардессу, которая спрашивает, вс ели пассажиры сели на борт. После этого идет кадр с людьми, которые засиделись в одном из кафе в аэропорте, а потом бегут с багажом к выходу в самолет.

Подписчики девушки оценили ее юмор. Им видео показалось правдивым.