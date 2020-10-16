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Российская стюардесса высмеяла пассажиров в видео 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Бывшая российская стюардесса высмеяла пассажиров, которые опаздывают на самолет. Видео она выложила в своем аккаунте TikTok.
Девушка по имени Рушан решила пошить над теми, кто опаздывает на самолет. По словам девушки, ситуации таких людей всегда одинаковые.
В видео Рушан изображает стюардессу, которая спрашивает, вс ели пассажиры сели на борт. После этого идет кадр с людьми, которые засиделись в одном из кафе в аэропорте, а потом бегут с багажом к выходу в самолет.
Подписчики девушки оценили ее юмор. Им видео показалось правдивым.

«Из Омска летел так», «Один раз мы пришли вовремя, за 23 минуты до вылета, но нас не пустили», — написали в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стюардесса рассказала о последствиях набора веса.
Новости путешествий , Видео
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