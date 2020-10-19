Россиянка, отдохнувшая в Египте
, раскритиковала местный отдых all inclusive. Своими впечатлениями туристка поделилась в блоге "Мама на море" на платформе "Яндекс.Дзен".
Девушка рассказала, что поселилась с семьей в четырехзвездочном отеле Хургады, несмотря на то, что перед поездкой ее предупреждали: гостиница будет "очень трэшовой". По словам россиянки, хуже всего в отеле были еда и напитки.
«Если вкратце, то данный отель хоть и имеет статус "четыре звезды", но по факту едва ли дотягивает до уровня самой бюджетной турецкой тройки. Питание на уровне "просто не умереть с голоду". Все очень скромно, но не безнадежно»,
- рассказала путешественница.
При этом блогерша отметила, что такое питание по системе "все включено" оправдывается "невероятно низкой ценой" - 3,5 тысяч рублей за ночь на троих.
«Да, номера не новые, но там ничего не раздражает. Все чисто и уютно»,
Главной особенностью отеля девушка назвала наличие собственного кораллового рифа:
«Мы зависали там каждый день по несколько часов и каждый раз, заходя в воду, я думала, что это просто сказка».