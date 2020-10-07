Россиянка рассказала, с какими трудностями она столкнулась при пересечении границы с Египтом. Об этом она написала в своем блоге "Мама на море".

Женщина живет в Турции. Вместе с мужем и ребенком они решили поехать в Хургаду. Семья сделала пересадку в Каире, а затем им пришлось пройти связанные с ограничениями по коронавирусу процедуры, которые являются обязательными для иностранцев.

По словам туристки, она потратила 3,9 тысячи рублей на страховку. Потом ее ждали проблемы со сдачей теста на COVID. Россиянка рассказала, что хотела сдать анализы в клинике. Однако там ей заявили, что их тесты не могут быть использованы в качестве справки для поездки, так как они показывают неточный результат.

"Реальный тест можно сделать только в главной городской больнице (куда, к слову, свозят всех зараженных, и ехать туда нет никого желания) или в аэропорту", — поделилась туристка.

Тест в аэропорту обошелся им в 7,5 тысяч рублей. Включая стоимость визы, семья потратила на въезд в Египет 18 тысяч.