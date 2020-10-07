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Россиянка раскрыла схему обмана на пляже Турции 

Мира Маркина 2 часа назад
Россиянка раскрыла схему обмана на пляже Турции
Фото: depositphotos.com
Россиянка, отдохнувшая в Турции, раскрыла схему обмана на местных пляжах. Об этом туристка рассказала в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
По словам женщины, туристы, занимавшие соседние лежаки, попросили ее присмотреть за их вещами, пока они будут купаться в море. В результате отдыхающие вернулись лишь спустя несколько часов, за это время они успели сходить на обед и поспать:

«Все это время моя мама боялась отойти с пляжа — нас же попросили, поручили чужие вещи, кто знает, что там внутри сумок? Может, что-то ценное»,

— заявила автор. При этом по возвращении туристы рассказали, что в сумках был только солнцезащитный крем и парео.
Помимо этого, россиянка также рассказала, что стала очевидцем другой похожей ситуации, когда у путешественников, отдыхавших у моря, в их отсутствие украли полотенца, после чего они предъявили претензии соседям:

«Знаю давний способ развода на пляже: посторонние могут оставить на ваше попечение вещи, а потом, вернувшись, сказать, что пропали деньги»,

— заключила россиянка, посоветовав не брать ответственность за чужие вещи.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об отдыхе россиянки в Турции.
Видео дня. Туристы заполонили сочинские пляжи
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Новости путешествий , Яндекс
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